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  3. Konya'da korkunç olay! Eve almayan halasını başından vurdu

Konya'da korkunç olay! Eve almayan halasını başından vurdu

Konya'da 19 yaşındaki bir kişi husumetli olduğu halasının kendisini eve almadığı iddiasıyla tüfekle ateş açarak başından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan halaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

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17 Haziran 2020 Çarşamba 17:48

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