Konya'da koronavirüs denetimi duraktan canlı yayınla yapıldı

Pandemi sürecinde artan koronavirüs vakalarıyla sık sık gündeme gelen Konya'da bir ilke imza atılarak 'durakta canlı kamera sistemi' hayata geçirildi. Alaaddin Tepesi çevresindeki bir otobüs durağında dijital ekrana, canlı kamera sistemi kuruldu. Vatandaşlar durakta otobüs beklerken karşılarına Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay çıktı. Altay maske ve sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara canlı yayında uyarılarda bulundu.

Ekranda aniden beliren Başkan Altay'ı karşılarında gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra güldü. Başkan Altay, canlı yayında maske kontrolü yaparak, maskesiz dolaşanları uyararak, koronavirüse karşı duyarlı olma çağrısı yaptı.

BU SİSTEM TÜRKİYE'DE BİR İLK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Canlı yayın sistemi kurarak otobüs duraklarında başlattığımız teknolojik hizmet bu alanda ülkemizde bir ilk. Pandemi sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Koronavirüs belasından kurtulmak, salgının artış hızını kesmek için gereken her imkanı seferber ediyoruz. Bu salgından kurtulup, eski rahat günlerimize elbet döneceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte sabırlı olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Başkan Altay’ın canlı yayına katılması ve duraktaki vatandaşlarla görüşme yapması şaşkınlıkla karşılandı. Başkan Altay’ı otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken, uygulamayı beğendiklerini ve maske ve sosyal mesafe kuralına uyacaklarını ifade etti.

YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan teknolojik kamerayla canlı takip uygulamasının farklı noktalara da kurularak yangınlaştırılması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerek toplu ulaşım araçlarında, gerekse esnaf ziyaretleri ile koronavirüs tedbirlerini yerinde inceleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.