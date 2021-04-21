Konya'da koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar! Kumar oynayan 11 kişiye para cezası Konya'nın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye, 42 bin 666 lira para cezası uygulandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında kumar oynayan 11 kişiye "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan 42 bin 666 lira para cezası kesti. Ayrıca ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi. KAYNAK: ANADOLU AJANSI konya