Konya’da koronavirüse karşı canlı takipli önlemi büyük ilgi gördü!
Türkiye'de vaka sayılarında yaşanan artıştan dolayı önlemleri sıkılaştıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de ilk kez uygulanan durakta canlı kamera sistemi ile vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.
Artan korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle Türkiye'de bir ilke imza atan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, uygulamaya koyduğu durakta canlı kamera sistemi ile maske ve sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara uyarıda bulundu.
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13 Ağustos 2020 Perşembe 17:45
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