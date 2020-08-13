Konya’da koronavirüse karşı canlı takipli önlemi büyük ilgi gördü!

Türkiye'de vaka sayılarında yaşanan artıştan dolayı önlemleri sıkılaştıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de ilk kez uygulanan durakta canlı kamera sistemi ile vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.