Konyaspor Trabzonspor maç sonucu | Konyaspor Trabzonspor maç özeti

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasının kapanış gününde deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu.

Trabzonspor, 38. dakikada Sörloth'un attığı gol ile rakip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Konyaspor'u deplasmanda tek golle mağlup edip 3. sıraya yerleşti.

Fırtına bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek Süper Lig'de 3'üncü sıraya yerleşti. İttifak Holding Konyaspor ise kötü gidişatına bu maçta da dur diyemedi ve 15 puanla 15'inci sırada kaldı. Bordo-mavili takıma galibiyet geitren golü 37. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Konyaspor'da 82. dakikada Ömer Ali Şahiner ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ALEXANDER SÖRLOTH DURMUYOR!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth durmuyor. Norveçli futbolcu, İttifak Holding Konyaspor'u da boş geçmeyerek Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti ve gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içinde vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

30. dakikada sol kanattan çizgiye inen Alper Uludağ'ın ortası sonrası Bajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada Milosevic'in sert şutunda, top kale direği dibinden az farkla auta gitti.

37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında, Sörloth düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

51'inci dakikada Pereira'nın pasında ceza sahasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın sert şutunda meşun yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

55'inci dakikada Obi Mikel'in pasına hareketlenen Sörloth kaleci Serkan ile karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, araya giren Selim Ay'a çarpıp kornere çıktı.

70'inci dakikada Miya'nın plase vuruşunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere çeldi.

74'üncü dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Jonsson'un ıskaladığı topu önünde bulan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

82'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında rakibi Yusuf Sarı'yı düşüren Ömer Ali Şahiner, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü. Şahiner, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, konuk takım Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

KONYASPOR'UN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

İttifak Holding Konyaspor'da düşüş devam ediyor. Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u ligdeki kötü serisini bu maçta da sürdürerek üst üste 9'uncu maçından da galibiyet çıkaramadı.