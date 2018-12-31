Konya’da Mekke’nin fethinin 1388. yılı programı

Konya'da Mekke'nin fethinin 1388. yıldönümü dolayısıyla "Mekke'nin Fethi" programı gerçekleştirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fetih programı, mehter takımının konseriyle başladı. Program, Mekke'nin Fethi konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti. "Mekke'nin Fethi" programı Türkiye'nin 81 ilinde ve 600 farklı noktada eş zamanlı olarak düzenlendi.

Programda açılış konuşması yapan AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, "Konya'da 10 bin, Türkiye genelinde de yüz binlerce gence ulaştık. Bütün komisyonlarımız, her bir gence dokunabilmenin mücadelesini veriyor. Bizler AGD olarak, gençlerimizi yeşertmeye ve bu gençlerimizin fetih ruhuna sahip olabilmeleri adına gece gündüz çalışacağız. Umudumuz gençlerdir. Dünyaya yeniden yön verecek gençlerin yetişmesi, yine bizim vesilemiz ve azmimiz ile olacaktır. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinmiş, her türlü sıkıntıya sabreden bir nesil için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Programa; Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve AGD eski genel başkanlarından İlyas Tongüç, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Hasan Hüseyin Öz, İl Başkanı Avukat Hasan Hüseyin Uyar, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, AGD Bölge Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA