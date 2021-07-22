Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı!

Ereğli istikametine seyreden S.T. yönetimindeki minibüs lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada sürücü S.T. ile minibüste bulunan toplam 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İŞ İÇİN ŞANLIURFA'YA GİDECEKLERDİ...

Araçtakilerin mevsimlik işçi olduğu ve tarım alanlarında çalışmak için Şanlıurfa'dan Ereğli'nin Kutören Mahallesi'ne gitmeye çalıştıkları öğrenildi.