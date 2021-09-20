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  3. Konya'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kız 10'dan fazla erkeğin cinsel istismarına uğradı! 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Konya'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kız 10'dan fazla erkeğin cinsel istismarına uğradı! 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Konya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen 17 yaşındaki kız çocuğuna yapılan muayenede 6 aylık hamile olduğu tespit edildi. Genç kız, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde bir yıldan fazla süredir 10 kişinin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Konya'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kız 10'dan fazla erkeğin cinsel istismarına uğradı! 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Konya'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki A.U. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada muayene edilen genç kızın 6 aylık hamile olduğu anlaşılınca hastane yetkilileri yaşanan durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine  Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hastaneye gelerek mağdur kız,  talihsiz annesinin ifadelerini aldı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan  A.U., bir yılı aşkın süredir 10'dan fazla kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı.

Konya'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kız 10'dan fazla erkeğin cinsel istismarına uğradı! 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

ÇAY İÇME BAHANESİYLE EVE GELDİ

Geçtiğimiz yıl 20 yaşındaki M.G. adlı kişiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını ifade eden A.U., annesinin gece vardiyasında olduğu bir zamanda şahsın çay içme bahanesiyle evlerine geldiğini belirterek," Sonra zorla içeri girip beni ölümle tehdit ederek bana cinsel istismarda bulundu" dedi.

Konya'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kız 10'dan fazla erkeğin cinsel istismarına uğradı! 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

ARKADAŞLARI DA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

M.G.'nin kendisini ölüm ve şantajla tehdit ederek cinsel istismara devam ettiğini belirten A.U. korktuğu için yaşadıklarının anlatamadığını ifade etti. A.U. M.G.'nin arkadaşlarının da şantaj ve tehditle kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. 

Şüphelilerin, mağdur kız çocuğunun uygunsuz görüntülerini çektiği ve bunları da şantaj aracı olarak kullandığı öne sürüldü.

Konya'da mide bulandıran olay! 17 yaşındaki kız 10'dan fazla erkeğin cinsel istismarına uğradı! 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

A.U.'nun ifadesinin ardından harekete geçen Konya polisi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Biri 18 yaşından küçük olduğu belirlenen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bazı kişilerin arandığı öğrenildi.

Kaynak: Habertürk

Tayfun Altuntaş
Editör
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