Konya’da okullar kar yağışından tatil oldu, yollar ulaşıma kapandı

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 26 Aralık Çarçamba (bugün) tatil edilirken, Konya'yı çevre illere bağlayan karayolları ulaşıma kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece yerini kar yağışına bıraktı. Konya'yı, Antalya, Ankara, Aksaray, Isparta, Adana ve Afyonkarahisar'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Çevre illere ve bağlantılı ilçelere gitmek isteyen çok sayıda araç çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Konya - Afyonkarahisar yolu trafiğe kapatan görevliler araçların İstanbul yönüne gitmesine izin vermezken sürücüler yolun biran önce ulaşıma açılmasını beklediklerini söylediler. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü. Belediye ekipleri ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.

Konya'da okullar tatil edildi

Öte yandan, Konya Valiliği de etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle okullar il merkezinde tatil edildiğini açıkladı. Valilikten gece saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi: "Valiliğimizce; devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde 26.12.2018 Çarşamba günü (Meram, Karatay, Selçuklu İlçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gazilerden (Yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesinin takdiri, ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.

Kaynak: İHA