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Konya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Yoğun kar yağışından etkilenen iller arasında Konya yer alıyor. Bu yüzden Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün müddetle ara verildi. Peki, Konya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil? İşte detaylar...

Konya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iller için son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan bu uyarının ardından Konya'da okulların tatil olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarla birçok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Bu bağlamda, Konya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil? soruları internette oldukça merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Konya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil?

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Kar yağışı nedeniyle Konya'da tam 24 ilçede okullarda yüz yüze eğitime 1 gün müddetle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

Konya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamada; 

Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde 10 Şubat Perşembe günü  yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamanın devamında bu ilçelerde eğitimin uzaktan eğitim sistemiyle devam edileceği aktarıldı.

Konya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Ayrıca  merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat  Perşembe günü 1 gün müddetle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.

Konya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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