Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iller için son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan bu uyarının ardından Konya'da okulların tatil olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarla birçok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Bu bağlamda, Konya'da okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Konya'da okullar kar tatili mi olacak? Hangi ilçelerde okullar tatil? soruları internette oldukça merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Kar yağışı nedeniyle Konya'da tam 24 ilçede okullarda yüz yüze eğitime 1 gün müddetle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamada;

Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde 10 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamanın devamında bu ilçelerde eğitimin uzaktan eğitim sistemiyle devam edileceği aktarıldı.

Ayrıca merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat Perşembe günü 1 gün müddetle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.