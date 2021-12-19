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Konya'da okullar tatil mi 21 Aralık 2021? Konya'da yarın (salı) okullar tatil mi 2021?

Konya'da hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sonrası merak edilen "Konya'da okullar tatil mi 21 Aralık 2021? Konya'da yarın (salı) okullar tatil mi 2021?" soruları yanıt buldu.

Konya'da okullar tatil mi 21 Aralık 2021? Konya'da yarın (salı) okullar tatil mi 2021?

18 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde, Konya'da etkisini gösteren kar yağışı, pazar günü kenti beyaza bürüdü. 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verilen Konya'da, salı (yarın) günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediliyor. Velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren "Konya'da okullar tatil mi 21 Aralık 2021? Konya'da yarın (salı) okullar tatil mi 2021?" sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

Konya'da okullar tatil mi 21 Aralık 2021? Konya'da yarın (salı) okullar tatil mi 2021?

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ 21 ARALIK 2021? KONYA'DA YARIN (SALI) OKULLAR TATİL Mİ 2021?

Konya'da etkisini artıran kar yağışı, kentte olumsuzluklara neden açtı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, karın kalınlığı yarım metreyi aştı. Bu nedenle Konya'nın 19 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Son olarak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, "Sevgili öğrenciler;

BEYŞEHİR

SEYDİŞEHİR

ALTINEKİN

BOZKIR

HADİM

TAŞKENT

MERAM

KARATAY

SELÇUKLU ilçelerimizde 21 ARALIK SALI günü yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Diğer ilçelerimizle ilgili gelişmeleri ilçe kaymakamlıklarımızın web sayfalarından takip edebilirsiniz." ifadelerini kullanarak, yarın da (salı) öğrencilerin eğitime ara vereceğini açıkladı!

 

Konya'da okullar tatil mi 21 Aralık 2021? Konya'da yarın (salı) okullar tatil mi 2021?

KONYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL?

Konya'da bulunan 19 ilçede eğitime bir günlük kar tatili verildi. Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yarın (20 Aralık Pazartesi) eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kar yağışının ardından"Şükürler olsun, kar yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarımızın gündelik hayatının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezi ve 31 ilçedeki sorumluluk alanımızdaki ulaşım ağını bin 417 personel ve 291 araçla açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kardan yıkılan, kırılan ağaçlarımızı da kaldırıyoruz, yerine daha fazlasını dikeriz inşallah. Kar temizliğinde ana caddeler, hastane yolları, toplu ulaşım güzergahları önceliğimiz" ifadelerine yer verdi.

Konya'da okullar tatil mi 21 Aralık 2021? Konya'da yarın (salı) okullar tatil mi 2021?

Bölge Gündem (OG)
Video ve Yerel Haberler Editörü
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