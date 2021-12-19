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Konya'da okullar tatil mi Aralık 2021? Konya'da yarın (pazartesi) okullar tatil mi 2021?

Konya'da hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sonrası merak edilen "Konya'da okullar tatil mi Aralık 2021? Konya'da yarın (pazartesi) okullar tatil mi 2021?" soruları yanıt buldu.

Konya'da okullar tatil mi Aralık 2021? Konya'da yarın (pazartesi) okullar tatil mi 2021?

18 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde, Konya'da etkisini gösteren kar yağışı, pazar günü kenti beyaza bürüdü. Bunun hemen ardından öğrenciler pazartesi (yarın) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. Velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren "Konya'da okullar tatil mi Aralık 2021? Konya'da yarın (pazartesi) okullar tatil mi 2021?" sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

Konya'da okullar tatil mi Aralık 2021? Konya'da yarın (pazartesi) okullar tatil mi 2021?

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ ARALIK 2021? KONYA'DA YARIN (PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ 2021?

Konya'da etkisini artıran kar yağışı, kentte olumsuzluklara neden açtı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, karın kalınlığı yarım metreyi aştı. Bu nedenle Konya'nın 19 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Alınan karara göre Konya'nın Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. 

Konya Merkez'de eğitim gören öğrencilere dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Konya'da okullar tatil mi Aralık 2021? Konya'da yarın (pazartesi) okullar tatil mi 2021?

KONYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL?

Konya'da bulunan 19 ilçede eğitime bir günlük kar tatili verildi. Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yarın (20 Aralık Pazartesi) eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kar yağışının ardından"Şükürler olsun, kar yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarımızın gündelik hayatının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezi ve 31 ilçedeki sorumluluk alanımızdaki ulaşım ağını bin 417 personel ve 291 araçla açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kardan yıkılan, kırılan ağaçlarımızı da kaldırıyoruz, yerine daha fazlasını dikeriz inşallah. Kar temizliğinde ana caddeler, hastane yolları, toplu ulaşım güzergahları önceliğimiz" ifadelerine yer verdi.

Konya'da okullar tatil mi Aralık 2021? Konya'da yarın (pazartesi) okullar tatil mi 2021?

Bölge Gündem (OG)
Video ve Yerel Haberler Editörü
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