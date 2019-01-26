Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

KONYA'da bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Hasmavi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet Sayım'a ait plastik geri dönüşüm fabrikasından alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangına açık unutulan elektrikli çay ocağının sebep olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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DHA