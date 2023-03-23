Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi silahla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ali D. ve Engin Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılardan durumu ağır olan Samet G. ise Konya’ya sevk edildi. Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından çok sayıda yaralı yakını hastaneye akın etti. Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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