Konya'da sokak hayvanları unutulmadı

KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında insanların evde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama ve su bıraktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentteki koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeler olarak sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını belirterek, Konyalıların da bu zor günlerde imkan dahilinde kapılarının önlerine mama ve su bırakmalarını istedi. Belediye ekipleri, şehir merkezindeki 250 beslenme noktasında mama ve su bıraktı.

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Kaynak: DHA