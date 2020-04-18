Konya’da sokaklar yeniden sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Konya'da kent meydanları, caddeler ve sokaklar yeniden sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00'da başladı. Şehrin en işlek yerlerinden olan Mevlana Meydanı ve Mevlana Caddesi gibi kentin kalabalık yerleri de kısıtlamanın ardından boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentte görev yapan güvenlik güçleri de devriye atarak kontroller gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması Konya ve diğer büyükşehirlerle Zonguldak ilinde pazar gece saat 00.00'da sona erecek.

Kaynak: İHA