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Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya’da virajı alamayarak takla atan aracın sürücüsü öldü.Alınan bilgiye göre, Osman Tin (63) idaresindeki 48 N 4092 plakalı otomobil, Karatay ilçesi Erler Mahallesi istikametinde virajı alamayarak yoldan çıkarak takla attı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık...

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya’da virajı alamayarak takla atan aracın sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Osman Tin (63) idaresindeki 48 N 4092 plakalı otomobil, Karatay ilçesi Erler Mahallesi istikametinde virajı alamayarak yoldan çıkarak takla attı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Tin’in hayatını kaybettiği belirlendi.


Kaynak: AA




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