Konya'da, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya- Ankara yolu Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Nofel Dağ yönetimindeki 34 KA 1979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada Mücahit Ünal (25) ve Okan Dağ (19) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA