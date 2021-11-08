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  3. Konya'da trafik kavgası silahlı çatışmayla sonlandı! 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da trafik kavgası silahlı çatışmayla sonlandı! 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da sokak ortasında sözlü başlayan trafik kavgası silahlı çatışmaya döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda 3 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Konya'da trafik kavgası silahlı çatışmayla sonlandı! 2 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saat 19.15 sıralarında Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta; sokak üzerinde iki grup arasında trafik yüzünden tartışma başladı.

SİLAHLA YARALANDILAR

Çıkan tartışma sonrasında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda  İsmet Toker, Bayram Toker, Mustafa B., Burak B. ve şu an ismi bilinmeyen bir kişi silahla yaralandılar.

Konya'da trafik kavgası silahlı çatışmayla sonlandı! 2 ölü, 3 yaralı

Olayı duyanların ihbarı sonucunda bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi geldi.

Konya'da trafik kavgası silahlı çatışmayla sonlandı! 2 ölü, 3 yaralı

YARALILAR FARKLI HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜLER

Çatışmada silahla yaralananlardan Bayram Toker yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülürken. başından yaralanmış olan İsmet Toker, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla şehir merkezindeki farklı hastanelere götürüldüler.

Konya'da trafik kavgası silahlı çatışmayla sonlandı! 2 ölü, 3 yaralı

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Bayram Toker ve İsmet Toker götürüldükleri hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadılar. 

Konya'da trafik kavgası silahlı çatışmayla sonlandı! 2 ölü, 3 yaralı

4 SİLAH BULUNDU

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kavganın gerçekleştiği alanda Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından inceleme gerçekleştirildi.

Konya'da trafik kavgası silahlı çatışmayla sonlandı! 2 ölü, 3 yaralı

3'ü yaralı olmak üzere 6 kişi 4 silahla birlikte Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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