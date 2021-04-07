Konya'da uçak kazası: NF-5 uçağı eğitim sırasında düştü!

Son dakika haberi... Konya'da askeri uçak düştü. Merkez Karatay ilçesi civarında düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri tarafından pilotun arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı kapsamında uçuş yapan askeri uçağın düştüğü yönünde bir bilgi ulaştı. Ekiplerimiz, sağlık ve arama kurtarma birimleri olay yerine intikal ediyor. Duamız can kaybının olmaması." ifadelerine yer verdi.

Şehrimizde icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı kapsamında uçuş yapan askeri uçağın düştüğü yönünde bir bilgi ulaştı.



Ekiplerimiz, sağlık ve arama kurtarma birimleri olay yerine intikal ediyor.



Duamız can kaybının olmaması. — Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) April 7, 2021

NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? NF-5 kullanan ülkeler?

PİLOTTAN ACI HABER

Gelen son bilgiye göre, düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, şehit pilotumuz hakkında bilgi verdi.

Öztürk, şehit pilotun uçağın içinde tek olduğunu ifade ederek 35 -36 yaşlarında yüzbaşı rütbesinde olduğunu ve gösteri pilotu olduğunu kaydetti.

Öztürk şehit pilotumuzun İzmir Çiğli'den geldiğini ve bir yıldır Konya'da bulunduğunu söyledi.

Konya'da düşen uçağın pilotu kim? Burak Genççelebi kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.

Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021

Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim.



Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2021

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER