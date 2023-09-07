Konya’da Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Konya'da Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Özkan, Konya'da öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim hizmetinden istifade etmesi için bütün analizlerin yapıldığını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz rahat olsun, hepsini yurtlara yerleştireceğiz. Yurt kapasitemiz yeterli" dedi.

Konya'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının öncesinde Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda şehre yeni gelecek olan ve mevcut öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için yapılacak çalışmalar görüşüldü. Ayrıca üniversiteler genelinde uygulanan güvenlik tedbirlerinin değerlendirmesi yapılarak alınacak önlemler ve çalışmalar üzerinde duruldu. İl merkezi ve ilçelerdeki toplam yurt kapasitesinin 26 bin 574 olduğu açıklanırken, boş yatak kapasitesinin ise 13 bin 463 olarak bildirildi.

"Öğrencilerimizin huzur ve güven içinde eğitim hizmetinden istifade etmesi için bütün analizler yapıldı"

Konya Valisi Vahdettin Özkan toplantı sonunda yaptığı açıklamada, üniversitelerin açılmasının arifesinde öğrencilerin daha iyi bir hizmetten istifade etmesi için neler yapılması gerektiğinin istişare edildiğini belirterek, "Başta üniversite rektörlerimiz olmak üzere emniyet, jandarma ve diğer ilgili birimlerimize çok teşekkür ediyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem üniversite güvenliği, koordinasyon ve iş birliği toplantısını yapmış olduk. Toplantıda öncelikle mevcut durumun iyi bir şekilde analizi yapıldı. İlgili birimlerimiz ve üniversitelerimiz geçmiş dönemdeki tecrübeleri, konjonktürel riskleri, bütün bunları masaya yatırdı. Bunlarla ilgili analizler yaptılar ve iyileştirmeye açık alanları hep beraber tespit ettik. Üniversitelerin fiziki altyapısından yurtlarımızın kapasitesine, muhtemel öğrenci yerleşmelerine kadar fiziki altyapıyla ilgili analizler yapıldı. İyileştirmeye açık alanlar belirlendi. Hedefler belirlendi. Bu hedeflerin tahakkuku için güvenlik birimlerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ilgili birimlerine, üniversite rektörlüklerimizin yapacağı işler nedir? Valiliğimizin koordine etmesi gereken hususlar nelerdir? Bütün bunlar iyi bir şekilde analiz edilip, karar haline getirilip hemen operasyona geçirilecektir, icra edilecektir. Öğrencilerimizin huzur ve güven içinde eğitim kamu hizmetinden istifade etmesi için huzur ortamının tesisiyle ilgili güvenlik birimlerimizle beraber bu analizler yapıldı" dedi.

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"Deprem bölgesine şehir olarak ağırlıklı bir hizmet sunmuş olduk"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurt müdürleriyle beraber çok büyük bir hizmet yaptığını, yurtları hazırladığını ifade eden Vali Vahdettin Özkan, "Biz aynı zamanda deprem bölgesine şehir olarak ağırlıklı bir hizmet sunmuş olduk. Bu vesileyle bütün şehrin esnafına, eşrafına, hayırseverlerine, belediyelerine, üniversitelerine, meslek kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Konya'mızda eğitim gören öğrencilerimiz de aslında bu anlamda çokça fedakarlık yaptı. Burada da depreme maruz kalıp tahliye edilen misafirlerimize hemen yurtlarını, yerlerini, gönüllü olarak verdi. "Bizim yurtlarımızda kalsın" diye gönüllü bir talep geldi öğrencilerimizden. Bu vesileyle öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Üniversitelerimiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza bu yurtları tahsis ettiği için, depreme maruz kalmış insanlarımıza bu hizmeti sunmuş oldukları için gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu fedakarlıktan sonra depreme maruz kalmış insanlarımız da öğrencilerimizin daha fazla mağdur olmaması açısından bir imkan buldukları zaman gerek konteynerlerin inşası, gerek evlerin inşası, kiralık bir yer bulması gerek de "biz şehirlerimizi ihya etmeliyiz" ruh haliyle "bir an önce biz de yurtların dışına çıkıp öğrencilerimize yer verelim" dediler. Bu karşılıklı kadirşinaslık ve diğerkamlık toplumumuzun, milletimizin, medeniyetimizin bir özelliği, bir güzelliği. Bu yönüyle de bu millete, bu medeniyete mensup olmaktan gurur duyuyoruz. Bugünkü toplantımızda da fiziki altyapıyla ilgili, yurtlarla ilgili ve bunların güvenliğiyle ilgili, esenliğiyle ilgili neler yapmamız gerekiyor? Bunların kararları alındı. İlgili birimlerle paylaşıldı" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda güvenlik hizmetlerinin yurdun dört bir yerinde iyileştirilirken aynı zamanda gençlerin maruz kalacağı risklerin bertaraf edilmesi yönünde de stratejik düzeyde eylem planlarının üretilmiş durumda olduğunu kaydeden Vali Özkan, "Üniversitelerimizin açılışının arifesinde de yine bakanlık düzeyinde bu alınan tedbirler çok etkin bir şekilde çerçeve oluşturuldu ve bizim operasyonel birimlere talimat halinde gelmiş durumda. Bu yönüyle İçişleri Bakanlığı'mıza gençlerimizin güvenliğinin muhafazası yönündeki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda güvenlik hizmetleri iyileştirilirken genel kurulla beraber emniyetimiz başta olmak üzere jandarmamızla beraber üniversitelerin de özel güvenlik birimleriyle beraber iyi bir koordinasyon içinde olduğunu da ifade ediyoruz. Konya'da çok üst düzey bir iletişim, bir iş birliği vardır ve bunun bereketini hep beraber görüyoruz. Bu işbirliğinin güvenlik hizmetlerinin iyileşmesinde çok önemli bir girdi olduğunu ifade etmek istiyorum. İlimizde öğrencilerimiz rahat olsun. Öğrencilerimizin hepsini yurtlara yerleştireceğiz. Yurt kapasitemiz yeterli. Geçiş döneminde belki 1-2 haftalık beklemeler, yedekte kalmalar olabilir. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bağlı yurtlarında bütün hazırlıklar yapıldı. Hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacak şekilde bütün tedbirler alınmış durumda. İnşallah öğrencilerimizin hepsini en güzel bir şekilde yerleştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)