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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 7 zanlıyı...

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 314,5 gram eroin, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA




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