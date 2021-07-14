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  3. Konya'da vahşet! Zihinsel engelli adamın başını ve cinsel oranını kesti, savunması şoke etti

Konya'da vahşet! Zihinsel engelli adamın başını ve cinsel oranını kesti, savunması şoke etti

Konya'nın Bozkır ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli Mustafa Sömek'i başını ve cinsel organını keserek vahşice öldüren Mücahit Minaz'ın vahşi cinayetle ilgili sözler kan dondurdu.

Konya'da vahşet! Zihinsel engelli adamın başını ve cinsel oranını kesti, savunması şoke etti

Konya'da yaşanan kan donduran olayda zihinsel engelli Mustafa Sömek'i başını ve cinsel organını keserek vahşice katleden,  Mücahit Minaz'ın cezası belli oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Konya'nın Bozkır ilçesinde, işlenen cinayette, zihinsel engelli 56 yaşındaki Mustafa Sömek'i vahşice öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 41 yaşındaki Mücahit Minaz duyanların kanını donduran ifadeler kullandı. Dehşete düşüren cinayette sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kan donduran cinayeti işleyen zanlının cezasında indirim de uygulamadı.

Konyada vahşet! Zihinsel engelli adamın başını ve cinsel oranını kesti, savunması şoke etti

İddialara göre duyanların kanını donduran olay 1 Kasım 2020'de Bozkır ilçesinde meydana geldi. Zihinsel engelli Mustafa Sömek, başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Konyada vahşet! Zihinsel engelli adamın başını ve cinsel oranını kesti, savunması şoke etti

"DAHA ÖNCEDEN TANIMIYORDUM"

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etti: "Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek'i yolda gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Bıçakla öldürdüm" dedi. Şizofreni hastası Minaz tutuklandı.

Cinayetle ilgili davada karar çıktı. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya, tutuklu sanık Mücahit Minaz (41) ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Minaz'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim de uygulamadı.

Konyada vahşet! Zihinsel engelli adamın başını ve cinsel oranını kesti, savunması şoke etti

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