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Konya'da virajı alamayarak takla atan motosiklet sürücüsünden kötü haber! Kurtarılamadı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, takla atan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'da virajı alamayarak takla atan motosiklet sürücüsünden kötü haber! Kurtarılamadı

49 yaşındaki Ali Tatlıcıoğlu idaresindeki 34 GPP 29 plakalı motosiklet, Pınarbaşı Mahallesi Maden Yolu civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tatlıcıoğlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatlıcıoğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Konya'da virajı alamayarak takla atan motosiklet sürücüsünden kötü haber! Kurtarılamadı

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