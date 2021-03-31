Konya'da yaya güvenliğine dikkat çeken etkinlik! Yaya geçitleri kırmızıya boyandı

2021 yılı ‘Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’ hedefleri kapsamında trafik kazalarına dikkat çekme çalışmaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımı yaptı. Bakan Soylu'nun paylaşımı sonrasında Konya’nın Akşehir ilçesinde yaya yollarında boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte trafikte yaya güvenliği konusuna dikkat çekilmek amaçlandı.

YAYALARIN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Düzenlenen uygulama kapsamında trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak hedeflendi. Özellikle riskli bölgeler olan kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken sürücülerin yavaşlaması gerektiği vurgulandı. Etkinlikte İnönü Caddesi kavşağında uygulama alanı olarak seçildi. İlçe protokolünün de katıldığı etkinlikte bir yaya geçidi kırmızıya boyanıp, trafik kurallarına uymayanların uyarılması için kırmızı düdük dağıtıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz açıklamalarda bulundu. Kurnaz, "Trafik lambası olmayan kavşaklarda yaya önceliğini vurgulamak için sürücülerimizi bu tür kavşaklarda yaya önceliği olduğu konusunda uyarıyoruz” dedi. Etkinlikte boyama yapılmasının ardından, trafik kurallarına uymayanları uyarmaları için çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı.