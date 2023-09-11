Konya’da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Konya'da 2 bin 170 okulda 543 bin 379 öğrenci ders başı yaptı. Yeni dönemin ilk gününde öğrenciler eğitim ve öğretim yılını etkinliklerle karşıladı.

3 aylık yaz tatilinin ardından yeni dönemin ilk ders zili çaldı. Konya'da 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında 2 bin 170 okulda 543 bin 379 öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim ve öğretim yılı ilk gün çeşitli etkinliklerle karşılandı. Bu çerçevede merkez Meram ilçesinde bulunan Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulunda İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu ve gösteriler yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, beşikten mezara kadar süren eğitim sürecinin en önemli aşamasının bu sürecin sistemli bir şekilde çocuk ve gençlere sunulduğu örgün eğitim dönemi olduğunu vurgulayarak, "Örgün eğitim kurumları olan okullarımız geleceğimizin imar ve inşa edildiği aziz milletimizi yüceltecek nice hayal ve hedefin zihinlerde yeşerdiği mekanlardır. Yaşadığı çağı tanıyan ve çağa dair söz söyleyecek yetkinlikte ve yeterlilikte olan nesiller bu çatılar altında öğretmenlerimizin rehberliğinde yetişmektedir. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının ilk günü itibarıyla ilimizde 2 bin 170 okulumuzda 35 bin 570 öğretmenimiz, 543 bin 379 bin öğrencimizle birlikte ders başı yapacak, ilk gün heyecanını en yüksek düzeyde hissedeceklerdir. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve velilerimiz başta olmak üzere ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının açılış töreninde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bugün ülkemizin dört bir yanındaki binlerce okulumuzun kapısından içeri adım atan her bir öğrencimiz sadece yeni bir okul yılına başlamıyor, aynı zamanda hayatlarında yeni bir sayfa açıyor. Bu sayfanın en güzel şekilde doldurulması, onların geleceğini belirleyecek en önemli görevlerden birisidir. Geleceğimizin teminatı olan bu tertemiz yürekler inşallah yarının liderleri, bilim insanları ve girişimcileri olacaklardır" şeklinde konuştu.

İlköğretim Haftası'nı kutlayarak sözlerine başlayan Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, "Yeni eğitim öğretim yılının sağlıkla, huzurla, en güzel bir şekilde tahakkuku temennimiz, duamız. Aslında eğitim kamu hizmeti bütün alanların, sektörlerin bireysel gelişimimizin, toplumsal gelişimimizin hem özünü, esasını, çerçevesini belirliyor hem de lokomotifi mahiyetindedir. Bu yönüyle de öğretmenlerimizin rehberliği hem çocuklarımız açısından, hem toplumsal kalkınmamız açısından çok önem arz ediyor. Çocuklarımızın neşesi aslında yaşam sevincini oluşturmada en önemli husus. Çocuklarımızın bu aşkı, şevki, heyecanı daim olsun. Öğretmenlerimizin güzel bir şekilde bu rehberliği elbette çok önemli, bu da daim olsun. Öğretmenlerimiz, eğitim kurumlarımızın, kurumsal kapasiteleri sürekli gelişim göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde de böyle. Memleketimizde, Konya'mızda, özellikle şehrimizde de bu alanda temayüz etmiş, ön plana çıkmış tarihten bu alana, hikmetin, ilmin, alimlerin, ariflerin çokça yetiştiği bir beldenin mukimleriyiz. Bu yönüyle hem şanslı bir noktadayız, hem de yükümüz esas itibariyle ağır. Anadolu'nun kalbi hükmünde, marifetin, eğitimin odağı hükmündeki şehrimizdeki bu eğitim hizmetinin daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak için el birliği, iş birliği önemli. Hem velilerimiz, hem öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hem de bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız bu noktada seferber halinde. Eğitim öğretim döneminin hayırlı, bereketli olmasını, huzurla icra, ifa edilmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Vahdettin Özkan ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları gezerek, öğrencilere başarılı bir dönem geçirmelerini diledi. Programa AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi ile Mehmet Baykan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, protokol üyeleri, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)