Konya’da yolcu otobüsü faciası! Araç devrildi: 14 yaralı

Olay, Konya - Adana Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Kazada Bingöl'den İzmir'e seyir etmekte olan Mehmet A. yönetimindeki yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taşıtların yoğun olduğu yolda devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 28 yolcu, 3 görevli olmak üzere 31 kişiden sürücüde dahil olmak üzere 13 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şehrin yakınlarında bulunan çeşitli hastanelere yönlendirilerek tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet A'nın sağlık durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.