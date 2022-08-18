Konya'da yürekleri sızlatan olay! Vicdanlarını torbaya koydular: Bir günlük bebeği sokağa terk etmişler

Konya'nın Karatay ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Park halindeki olan bir aracın üzerinde bez torbaya konulmuş 1 günlük kız bebek bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgiler göre olay Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokakta meydana geldi. Saat 08.45'de park halindeki bir aracın üzerinde terk edilmiş bebek bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BEZ TORBA İÇERİSİNE KONULMUŞ

Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede bebeğin bez torba içerisine konduğu belirledi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesini yaptığı bebeği ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürdü.

Konya'da yürekleri sızlatan olay! Vicdanlarını torbaya koydular: Bir günlük bebeği sokağa terk etmişler

BİR GÜNLÜK OLDUĞU BELİRLENDİ

Yeni doğan servisinde tedavi altına bebeğin 1 günlük olduğu öğrenildi. Cinsiyeti kız olan bebeğin 2 kilo 460 gram olarak dünyaya geldiği kaydedildi.

Konya'da yürekleri sızlatan olay! Vicdanlarını torbaya koydular: Bir günlük bebeği sokağa terk etmişler

"ŞU AN SAĞLIĞI GELDİĞİNE GÖRE DAHA İYİ DURUMDA"

Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Konya Şehir Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Dr. Ramazan Keçeci şunları söyledi:

"Biz de üzüldük bu duruma. Muayenemize göre miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabii biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik.

Şu an sağlığı geldiğine göre daha iyi durumda. Tabii bir takım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız.

Bebeğimiz iyi vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor. Yani ağızdan beslenmeye de başladı. Şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin"

Konya'da yürekleri sızlatan olay! Vicdanlarını torbaya koydular: Bir günlük bebeği sokağa terk etmişlerKonya'da yürekleri sızlatan olay! Vicdanlarını torbaya koydular: Bir günlük bebeği sokağa terk etmişler

Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da yürekleri sızlatan olay! Vicdanlarını torbaya koydular: Bir günlük bebeği sokağa terk etmişler

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