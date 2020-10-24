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Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Konya'da 1'i TIR, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden 68 yaşındaki Mustafa Ertekin yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Konya'da 1'i TIR, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden Mustafa Ertekin (68) yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ertekin yönetimindeki 33 CRL 05 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüjü aştı ve karşı yönden gelen Durmuş Coşkun'un kullandığı 42 EGS 47 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kadir Kelebek idaresinde 01 ABY 655 plakalı TIR da Durmuş Coşkun'un aracına çarptı.

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kazada, sürücülerden Mustafa Ertekin olay yerinde hayatını kaybetti. Ertekin'in yanında bulunan Akta Aylak ile Durmuş Coşkun, Nuran Coşkun, Ayşe Kurşunat, Abdullah Doğanay Kurşunat, Enes Macit Kurşunat ve Hüseyin Muhammet Coşkun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertekin'in cansız bedeni ise otopsi için morga koyuldu. TIR şoförü Kadir Kelebek'in yara almadan



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