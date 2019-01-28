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  3. Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandı

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandı

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandı

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandı

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandı

Ankara karayolu Büsan Organize Sanayi Bölgesi önünde yoğun sis dolayısıyla yolun her iki şeridinde ilk belirlemelere göre 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayı kişide yaralandı.


Kaza, saat 10.15 sıralarında Konya- Ankara karayolu Büson Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi. Duble yolun her iki şerinden yoğun sis nedeniyle ilk belirlemelere göre  aralarında kamyonlarında olduğu 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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