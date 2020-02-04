Konya’daki dijital oyun geliştiricileri “Global Game Jam”de buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi, dünya genelindeki dijital oyun geliştiricilerini bir araya getiren, dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam'e ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ) Konya'daki dijital oyun geliştiricilerini bir araya getirdi. Türkiye'de 18 merkezde yaklaşık 1000 kişinin dünya ile birlikte eş zamanlı şekilde oyun geliştirdiği etkinliğin Türkiye'deki merkezlerinden birisi de Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi oldu. Oyun geliştiricisi, senarist ve tasarımcılardan oluşan 54 kişilik ekip InnoPark tarafından organize edilen hackathona katılarak oyun geliştirme anlamında tüm hünerlerini sergiledi. Hackathonda bir araya gelen katılımcılar gruplara ayrılarak sınırlı bir zaman diliminde yenilikçi fikirler üretmeye çalışarak kendi oyunlarını geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ederken hackathonun sonunda 5 oyun ortaya çıktı. Etkinliğe katılan dijital oyun yazılımı geliştiriciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine ve Innopark'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA