Konya'daki iş hanında kan donduran olay! Bir kişi başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Konya'da merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Furgan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybeden şahsın 40 yaşındaki Süleyman Yıldız olduğu tespit edildi.

OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. İş hanının 4. katında bulunan bir büroda inceleme yapan ekipler, vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler gizemli olayı çözmek için çalışma başlattı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yıldız'ın bir saldırıya mı kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği henüz netlik kazanmadı.