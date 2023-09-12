Konya’dan Hatay’a 100 çiftin düğünü için çeyiz yardımları tırlarla yola çıktı

"Hatay'da Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde nikah ve düğünleri yapılacak olan depremzede 100 çiftin çeyiz yardımları Konya'dan Hatay'a tırlarla yola çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Konya’dan Hatay’a 100 çiftin düğünü için çeyiz yardımları tırlarla yola çıktı

"Hatay'da Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde nikah ve düğünleri yapılacak olan depremzede 100 çiftin çeyiz yardımları Konya'dan Hatay'a tırlarla yola çıktı.

Konya İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Hatay İl Müftülüğü, Mehir Aile Derneği ve Reyhanlı Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan toplu nikah ve düğün töreni, 16 Eylül Cumartesi günü Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadyumunda gerçekleştirilecek. 100 çift için hazırlanan ayni yardımlar Konya'da Hatay'daki çiftlere ulaştırılmak üzere tırlarla yola çıktı. Yardımların yola çıkması dolayısıyla Mevlana Kültür Merkezi önünde uğurlama programı düzenlendi.

Programda konuşan Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tekin, Hatay ve 15 ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çifte dağıtılmak üzere hazırlanan çeyiz malzemelerinden oluşan yardımları taşıyan araçların yola çıkacağını belirterek, "Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneği olarak aile kurumuna hizmetimiz her geçen gün artarak devam etmektedir ve bundan sonra da hayırseverlerimizin ve sizlerin destekleriyle yine artarak devam edecektir" dedi. Tekin, hazırlanan çeyiz malzemelerinin giyim, ayakkabı, sarrafiye, mobilya, tekstil, züccaciye, beyaz eşya ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere çok çeşitli malzemelerden oluştuğunu ifade ederek, faaliyetlere destek veren herkese teşekkür etti.

"Hatay'da 100 çiftimizin evliliğine yardım edeceğiz"

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge de yardım faaliyeti hakkında, "İyilik hakim oluncaya kadar, ister yanı başımızda, ister mahallemizde, ister en ücra köşede bir yetim başı okşamak olsun, ihtiyaç sahibi bir insan olsun herkese dokunabilmek, herkese iyiliği ulaştırabilmek için çok büyük gayret sergileyen Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi olarak Hatay'a 100 çiftimizin evliliğine yardım edeceğiz. Bu faaliyetin Hatay'da yapılması elbette önemli. Depremde yaşanan acıyı hafifletmek, normalleşebilmek, umudunu yenilemek, destek olabilmek için böyle bir faaliyet seçtik. Tabii ki sadece Hatay ile sınırlı değil. Depremi yaşamış bütün bölgelerimizde ama biraz önce ifade ettiğim gibi dünyanın her köşesine yetişebilmek adına vakfımız emek sarf ediyor. Bu yardımın hazırlanmasında Mehir Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Konya Müftülüğü olarak birlikte hareket ettik. Yaklaşık 10 tırlık bir malzeme, 10 milyon liranın üzerinde eşya 100 çiftimize umut olacak" dedi.

"Deprem felaketine maruz kalmış bu bölgemizde 100 aile kuruluyor"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ise, "Burada hem Türkiye Diyanet Vakfı hem de Mehir Vakfımız iş birliği içerisinde güzel ve anlamlı bir faaliyet icra ediliyor. Cenabı Hak aranızdaki bekarları evlendirin bize bir hedef koyuyor. Hatay'da deprem felaketine maruz kalmış bu bölgemizde 100 aile kuruluyor. Gençlerimiz karar vermişler, evlenecekler ihtiyaçları var. Hatay'da evlenecek olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını Konya'dan, Konya İl Müftülüğü, Konya Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı aracılığıyla ihtiyaçlarını gideriyor. Bu ne kadar büyük bir mutluluktur. Bu ne kadar büyük bir saadettir. Deprem bölgesine maruz kalmış 11 ilimizde de inşallah her yıl bu faaliyetler devam edece" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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