Konya’nı Yunak ilçesinde bir mahalle daha karantinaya alındı

Konya'nın Yunak ilçesinde bir mahalle, artan yeni korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Yunak ilçesinde 20 Haziran tarihinde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, vaka sayısının artmasından dolayı Sülüklü Mahallesi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince karantinaya alınarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı öğrenildi.

Yunak Kaymakamlığının resmi sitesinde yayınlanan bildiride, "İlçemiz Sülüklü Mahallesi'nde Koro novirüs (Covid-19) pozitif vakaların görülmesi nedeniyle ikinci bir emre kadar karantina ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu kapsamda; Sülüklü Mahallesi karayolu bağlantı yollarının İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, trafik güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde kapatılmasına, karantina süresince Sülüklü Mahallesi karayolu giriş-çıkış noktasının İlçe Jandarma Komutanlığınca 24 saat kontrol altında tutulması ve mahalle içerisinde belli aralıklarla devriye atılmasına, tarımsal faaliyetlerin devam edebilmesi için tarım ile uğraşan kişilerin kendi araçları ile gitmelerine, Karantina süresince mahalle hudutları ile sınırlı kalmak şartıyla ilgili mahalleler halkının tarımsal ve hayvansal faaliyetlerine izin verilmesine, karantina süresince komşu mahallelerden gelerek Sülüklü Mahallesi hudutları içinde hayvan otlatılmasının yasaklanmasına, karantina süresince ilgili mahallelerde ikamet edip mahalle dışında çalışan vatandaşların çalıştığını belgelemek şartıyla ilgili mahallelere giriş çıkışlarına izin verilmesine, karantina süresince serbest veteriner ve zirai ilaç bayii görevlilerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin belgesi almaları şartıyla ilgili mahallelere giriş çıkışlarına izin verilmesine, sokağa çıkma kısıtlaması süresince; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasapların faaliyet göstermesine (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu malul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav ve kasaba gidip gelebilecektir.), tatlıcı, pide fırını, lokanta, çiğ köfteci vb. işyerlerinin ise yalnızca evlere servis şeklinde faaliyetlerine izin verilmesine, karantina süresince ilgili mahallelerde bulunan kahvehane/kıraathane, çay ocağı ve berberlerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve kararın İlçe Jandarma Komutanlığınca ilgili işletmelere tebliğ edilmesine, karantina süresince ilgili mahallelerde bulunan camilerde toplu namaz kılınmasına ara verilmesine, karantina süresince mahalle halkının mahalle dışından karşılanacak zaruri ihtiyaçlarının mahalle muhtarlığı ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Ekiplerince karşılanmasına, yukarıda belirtilen istisnalar dışında karantina süresince mahalle halkının sokağa çıkmasının ve Sülüklü Mahallesine giriş çıkışların yasaklanmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması karar alınmıştır" denildi.

Kaynak: İHA