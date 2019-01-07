Konya’nın 3 ilçesinde eğitime kar tatili

Konya'da etkili olan kar yağışının ardından 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı ilçeler beyaza büründü. Etkili olan kar yağışının ardından Beyşehir, Hadim ve Seydişehir ilçelerinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime Salı günü de ara verildi.

Kaynak: İHA