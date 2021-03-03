Konya'nın 4 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli!
Konya’da yoğun kar yağışı yüz yüze eğitime engel oldu. Güneysınır ve Taşkent ilçelerinin tamamında, Bozkır ve Akören ilçelerinin ise kent merkezlerindeki okullar hariç diğer okullarında yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ildeki yoğun kar yağışı nedeniyle yazılı açıklamada bulunarak öğrenci ve velilere okul tatili haberini duyurdu.
Yapılan açıklamada, ''Yoğun kar yağışını nedeniyle Güneysınır ve Taşkent ilçelerinin tamamında, Bozkır ve Akören ilçelerinin kent merkezlerinde bulunan okullar hariç yüz yüze eğitime bugün için ara verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.