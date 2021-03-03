Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ildeki yoğun kar yağışı nedeniyle yazılı açıklamada bulunarak öğrenci ve velilere okul tatili haberini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Yoğun kar yağışını nedeniyle Güneysınır ve Taşkent ilçelerinin tamamında, Bozkır ve Akören ilçelerinin kent merkezlerinde bulunan okullar hariç yüz yüze eğitime bugün için ara verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.