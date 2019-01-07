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Konya’nın iki ilçesinde daha eğitime bir gün ara verildi

Konya'nın Derebucak ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya’nın iki ilçesinde daha eğitime bir gün ara verildi

Konya'nın Derebucak ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bir çok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde de devam ederken, Derebucak ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime Pazartesi bir gün ara verildi. Diğer taraftan hamile ve engelli kamu personelleri de bir gün izinli sayılacak.

Kaynak: İHA

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