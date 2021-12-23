Konya'nın Kulu ilçesinde feci kaza! TIR ile kamyonet çarpıştı: Anne Nazlı Halman ve kızı Derya Halman öldü

Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara-Konya kara yolunun 87. kilometresinde meydana geldi. Adem Taş idaresindeki 33 AGA 680 plakalı TIR, Adem Halman (43) idaresindeki 23 HL 471 plakalı kamyonetle çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonet ters dönerken, kasada bulunan Nazlı Halman (39), çocukları Sabahattin (20), Derya (17), Adem (14) ve Ayfer (9) yola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZINDAN ACI HABER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yola savrulan Nazlı Halman ile kızı Derya Halman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan baba Adem, çocukları Sabahattin (20), Adem (14) ve Ayfer Halman, (9) ile TIR sürücüsü Taş, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.