Konya'nın tüm giriş ve çıkışlarında denetim

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş veya çıkışına izin verilmedi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin tüm giriş ve çıkışlarında denetim noktası oluşturdu.

Polis ekipleri, durdurduğu şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesini" kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan yolcuların kente girişine ve kentten çıkışına izin verilmedi.

Araç sürücüleri ise polis ekiplerince, evde kalmaları konusunda uyarıldı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da kendi aracıyla tüm denetim noktalarına gelerek, sürücüleri evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Araç sürücülerinden Yusuf Can Kızıltaş, "Denetimler son derece gerekli. Zaten olması gereken de budur. Her zaman devletimizin arkasındayız." dedi.

Sürücülerden Ali Küçüksarı ise "Denetimler elbette olması gerekiyor. Hatta daha da sıklaştırmaları lazım. Çünkü ülke olarak bir sıkıntının içerisindeyiz. İnşallah bu durumu hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA