Konyaspor 0-0 Beşiktaş (GOL GEÇERLİ DEĞİL)

İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş canlı! İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde yükselişe geçen Beşiktaş, deplasmanda bu sezon ikinci kez kazanıp 21 puana yükselerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde son beş maçını kazanamayan ve Ziraat Türkiye Kupası’na da veda eden Konyaspor ise üç puan hasretini gidermenin peşinde. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

23' KARAMBOL ANI! Rebocho'nun soldan ortasında savunmadan seken topa ters taraftaki Diaby vurdu ancak top Ferhat'tan döndü. Seken topu Caner içeri çevirmek istedi fakat Burak'ın kontrolü iyi olmayınca kaleci Serkan topu kontrol etmeyi başardı.

21' SAVUNMANIN MÜDAHALESİ! Sol çaprazda topla buluşan Burak rakibinden şık sıyrıldı ve ceza sahasına girip kale ağzına ortaladı ancak Anicic kritik bir müdahale ile topu kornere attı ve Diaby'nin vuruş yapmasına izin vermedi.

20' NET FIRSAT! Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic ön direğe yerden ortaladı. Uygun durumdaki Farouk Miya'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

19' Maçta bu dakikaya kadar topla en çok buluşan isim Beşiktaş'tan Vida oldu.

16' Beşiktaş dakikaların ilerlemesiyle topla daha fazla oynamaya başladı ancak konuk ekip topu rakip sahada tehlikeli bölgeye taşımakta zorlanıyor.

13' DIŞARI GİTTİ! Diaby'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top yükseldi, hareketlenen Burak Yılmaz kaleci Serkan'dan önce hamlesini yaptı ama top az farkla dışarı gitti.

11' Diaby'nin Bajic'e yaptığı müdahale sonrası ev sahibi ekip sol kenarda taç çizgisi yakınlarından serbest vuruş kazandı.

10' Bajic sol kanatta topla buluştu ve kale sahasına yerden çevirdi ama Victor Ruiz kademeye girdi.

8' Karşılaşmanın bu dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor.

6' Konyaspor maçın ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan ekip konumunda.

3' Asist Ömer Ali Şahiner

2' GOL İPTAL! Sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi sonucu Ömer Ali'nin pozisyonunda ofsayt tespit edildi ve GOL geçerlilik kazanmadı.

2' Konyaspor'da Ali Turan'ın yerine savunmanın merkezinde Diagne görev yapıyor. Sol bek pozisyonunda ise Alper Uludağ yerine Ferhat Öztorun forma giyiyor.

M.Ö. İlk düdük geldi ve Konya'da zorlu mücadele başladı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Konya BŞB Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz ve Douglas’ın sakatlıkları sürüyor. ABD Milli Takımı’ndan geç dönen Tyler Boyd da maçta görev yapamıyor. Konyaspor'da ise sakatlığı süren Ali Çamdalı, Ali Turan ve cezalı konumda bulunan Levan Shengelia, sahada yer alamıyor.