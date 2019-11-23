Konyaspor 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

İki takım Konyaspor Beşiktaş karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Konyaspor Beşiktaş maç sonucu ve Konyaspor Beşiktaş maç özeti detayları...

Süper Lig'in 12. haftasında kritik randevuda İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Kartal, 72'de Burak Yılmaz'ın golüyle üç puana uzandı.

Konyaspor Beşiktaş maç özeti

Abdullah Avcı'nın öğrencileri son 6 lig maçında 5 galibiyeti ve 1 beraberlik elde ederek 21 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Bu yenilgiyle 13 puanda kalan Konyaspor'un ise ligde üç puan hasreti 6 maça çıktı.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri son 6 lig maçında 5 galibiyeti ve 1 beraberlik elde ederek 21 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Bu yenilgiyle 13 puanda kalan Konyaspor'un ise ligde üç puan hasreti 6 maça çıktı.

Dk. 3: GOL İPTAL! Sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi sonucu Ömer Ali'nin pozisyonunda ofsayt tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Dk. 3: GOL İPTAL! Sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi sonucu Ömer Ali'nin pozisyonunda ofsayt tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Dk. 13: DIŞARI GİTTİ! Diaby'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top yükseldi, hareketlenen Burak Yılmaz kaleci Serkan'dan önce hamlesini yaptı ama top az farkla dışarı gitti.

Dk. 13: DIŞARI GİTTİ! Diaby'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top yükseldi, hareketlenen Burak Yılmaz kaleci Serkan'dan önce hamlesini yaptı ama top az farkla dışarı gitti.

Dk. 20: NET FIRSAT! Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic ön direğe yerden ortaladı. Uygun durumdaki Farouk Miya'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

Dk. 20: NET FIRSAT! Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic ön direğe yerden ortaladı. Uygun durumdaki Farouk Miya'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

Dk. 23: KARAMBOL ANI! Rebocho'nun soldan ortasında savunmadan seken topa ters taraftaki Diaby vurdu ancak top Ferhat'tan döndü. Seken topu Caner içeri çevirmek istedi fakat Burak'ın kontrolü iyi olmayınca kaleci Serkan topu kontrol etmeyi başardı.

Dk. 23: KARAMBOL ANI! Rebocho'nun soldan ortasında savunmadan seken topa ters taraftaki Diaby vurdu ancak top Ferhat'tan döndü. Seken topu Caner içeri çevirmek istedi fakat Burak'ın kontrolü iyi olmayınca kaleci Serkan topu kontrol etmeyi başardı.

Dk. 46: KALECİDE KALDI! Caner sağ çaprazdan ortasını yaptı ve ön direkteki Burak kafayı vurdu fakat top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

Dk. 46: KALECİDE KALDI! Caner sağ çaprazdan ortasını yaptı ve ön direkteki Burak kafayı vurdu fakat top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

Dk. 56: DIŞARI ATTI! Diaby'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Yılmaz topu önüne alıp çaprazdan şutunu attı ama top yandan dışarı gitti.

Dk. 56: DIŞARI ATTI! Diaby'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Yılmaz topu önüne alıp çaprazdan şutunu attı ama top yandan dışarı gitti.

Dk. 72: GOL! Caner'in pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Burak topu rakibinden kurtarıp önünü boşalttı ve düzgün bir gol vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Dk. 72: GOL! Caner'in pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Burak topu rakibinden kurtarıp önünü boşalttı ve düzgün bir gol vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Dk. 80: NET FIRSAT! Savunmanın arkasına atıla pasla hareketlenen Burak Yılmaz çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Serkan'ı geçemedi. Seken topa N'Koudou vuruşunu yaptı ancak bu kez savunma gole izin vermedi.

Dk. 80: NET FIRSAT! Savunmanın arkasına atıla pasla hareketlenen Burak Yılmaz çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Serkan'ı geçemedi. Seken topa N'Koudou vuruşunu yaptı ancak bu kez savunma gole izin vermedi.

Dk. 83: DIŞARI ATTI! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Farouk Miya topu kontrol edip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak ayağına istediği gibi oturmayınca etkili bir vuruş çıkaramadı.

Dk. 83: DIŞARI ATTI! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Farouk Miya topu kontrol edip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak ayağına istediği gibi oturmayınca etkili bir vuruş çıkaramadı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

93' Sarı Kart Erdon Daci

90' Karşılaşmanın sonuna en az dört dakika daha ekleniyor.

90' Konyaspor'da ise Fallou Diagne oyundan çıkıyor ve genç forvet Mücahit Can Akçay oyuna giriyor.

90' Oyuncu Değişikliği Farouk Miya Mücahit Can Akçay

90' Maçtaki tek golün sahibi Burak Yılmaz yerine Umut Nayir oyuna giriyor.

88' Konyaspor son dakikalara girilirken rakip sahada baskı kurmakta zorlanıyor.

85' Konuk ekipte Oğuzhan Özyakup oyuna girerken Adem Ljajic kenara geliyor.

83' DIŞARI ATTI! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Farouk Miya topu kontrol edip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak ayağına istediği gibi oturmayınca etkili bir vuruş çıkaramadı.

80' NET FIRSAT! Savunmanın arkasına atıla pasla hareketlenen Burak Yılmaz çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Serkan'ı geçemedi. Seken topa N'Koudou vuruşunu yaptı ancak bu kez savunma gole izin vermedi.

78' Hakem Fırat Aydınus, Rebocho'ya yaptığı müdahale sonrası Jonsson'a sarı kart gösteriyor.

76' Ev sahibi ekip bir değişiklik daha yaptı, Ferhat yerine genç futbolcu Erdon Daci oyuna dahil oldu.

75' Maçta bu dakikaya kadar en çok ikili mücadele kazanan isim Victor Ruiz oldu.

72' Konyaspor'da Marko Jevtovic oyundan alındı ve yerine Amir Hadziahmetovic girdi.

71' Konuk ekibi öne geçiren golde asisti yapan isim Caner Erkin oldu.

71' GOL Caner'in pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Burak topu rakibinden kurtarıp önünü boşalttı ve düzgün bir GOL vuruşuyla takımını öne geçirdi.

67' Siyah beyazlı ekip kendi sahasında yaptığı paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.

65' Caner sağ kanattan kale sahasına güzel bir orta yolladı ancak N'Koudou kafa vuruşunu yapamadı.

61' Konuk ekibin topla oynama oranlarında net bir üstünlüğü bulunuyor fakat bu üstünlüğü şu ana kadar pozisyon üretimine çevirdikleri söylenemez.

59' Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Georges-Kevin N'Koudou, Diaby yerine oyuna giriyor.

56' DIŞARI ATTI! Diaby'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Yılmaz topu önüne alıp çaprazdan şutunu attı ama top yandan dışarı gitti.

54' Beşiktaş'ta Elneny, Miya'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

50' Savunmanın arkasına atılan pasa sağ taraftan Ömer Ali hareketlendi ve içeri çevirdi ancak Gökhan Gönül topu karşılamayı başardı.

49' Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Caner Erkin sağ tarafa, Ljajic sol kanata ve Diaby forvet arkası pozisyonuna geçti.

46' Sağ tarafa atılan uzun pası Caner kontrol ederken Ferhat elle oynadı ve sarı kart gördü. Beşiktaş ikinci yarının hemen başında tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

46' KALECİDE KALDI! Caner sağ çaprazdan ortasını yaptı ve ön direkteki Burak kafayı vurdu fakat top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

45' İlk yarının sonuna iki dakika ilave edildi.

44' Beşiktaş isabetli paslarla rakip ceza sahasına geldi. Elneny'nin derin pasına savunma Burak'tan önce dokundu. Seken topu takip eden Elneny pasını geriye çevirdi fakat Rebocho'dan etkili bir vuruş gelmedi.

43' İlk yarıda son bölümlere girilirken Konyaspor çok adamla rakip yarı sahada.

39' Caner bir kez daha soldan ortaladı fakat üçüncü kez Diagne topu karşılamayı başardı.

37' Konyaspor hızlı ve organize geldi ancak solda topla buluşan Ferhat'ın ortasına Gökhan Gönül son anda ayak koymayı başardı.

35' Beşiktaş rakibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı hücum şansı yakaladı fakat Caner'in pasıyla topla buluşan Ljajic pas atacak kimseyi bulamayınca Konyaspor savunması yerini aldı.

33' Ferhat'ın ortasında top yakın mesafeden Gökhan'ın yüzüne geldi. Tecrübeli futbolcu ufak bir sakatlık geçirdi fakat oyuna devam edecek.

30' Caner sol kanattan yine tehlikeli bir orta yolladı ancak Diagne bir kez daha topu karşılıyor.

30' Beşiktaş çok adamla Konyaspor yarı sahasına yerleşti ve isabetli paslarla pozisyon arıyor.

30' Caner'in soldan yaptığı ortayı Diagne karşılamayı başardı.

26' Son dakikalarda tempo biraz düştü. İki takım da oyun anlamında net bir üstünlük kurmakta zorlanıyor.

23' KARAMBOL ANI! Rebocho'nun soldan ortasında savunmadan seken topa ters taraftaki Diaby vurdu ancak top Ferhat'tan döndü. Seken topu Caner içeri çevirmek istedi fakat Burak'ın kontrolü iyi olmayınca kaleci Serkan topu kontrol etmeyi başardı.

21' SAVUNMANIN MÜDAHALESİ! Sol çaprazda topla buluşan Burak rakibinden şık sıyrıldı ve ceza sahasına girip kale ağzına ortaladı ancak Anicic kritik bir müdahale ile topu kornere attı ve Diaby'nin vuruş yapmasına izin vermedi.

20' NET FIRSAT! Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic ön direğe yerden ortaladı. Uygun durumdaki Farouk Miya'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

19' Maçta bu dakikaya kadar topla en çok buluşan isim Beşiktaş'tan Vida oldu.

16' Beşiktaş dakikaların ilerlemesiyle topla daha fazla oynamaya başladı ancak konuk ekip topu rakip sahada tehlikeli bölgeye taşımakta zorlanıyor.

13' DIŞARI GİTTİ! Diaby'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top yükseldi, hareketlenen Burak Yılmaz kaleci Serkan'dan önce hamlesini yaptı ama top az farkla dışarı gitti.

11' Diaby'nin Bajic'e yaptığı müdahale sonrası ev sahibi ekip sol kenarda taç çizgisi yakınlarından serbest vuruş kazandı.

10' Bajic sol kanatta topla buluştu ve kale sahasına yerden çevirdi ama Victor Ruiz kademeye girdi.

8' Karşılaşmanın bu dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor.

6' Konyaspor maçın ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan ekip konumunda.

3' Asist Ömer Ali Şahiner

2' GOL İPTAL! Sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi sonucu Ömer Ali'nin pozisyonunda ofsayt tespit edildi ve GOL geçerlilik kazanmadı.

2' Konyaspor'da Ali Turan'ın yerine savunmanın merkezinde Diagne görev yapıyor. Sol bek pozisyonunda ise Alper Uludağ yerine Ferhat Öztorun forma giyiyor.

M.Ö. İlk düdük geldi ve Konya'da zorlu mücadele başladı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Konya BŞB Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz ve Douglas’ın sakatlıkları sürüyor. ABD Milli Takımı’ndan geç dönen Tyler Boyd da maçta görev yapamıyor. Konyaspor'da ise sakatlığı süren Ali Çamdalı, Ali Turan ve cezalı konumda bulunan Levan Shengelia, sahada yer alamıyor.