Konyaspor 1- 0 Antalyaspor| Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

14. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Sehic'ten seken topu Skubic, kale çizgisinden kornere çıkardı.

36. dakikada Bytyqi'nin sol taraftan ortasında, Serdar Gürler'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topa iki hamlede sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.

Konyaspor - Antalyaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

58. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza yayı üzerinde Mpoku'nun vuruşunda, defanstan dönen topu önünde bulan Cikalleshi, müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

81. dakikada Çekiçi'nin sol kanattan pasında, Guilherme'nin ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı.

85. dakikada Michalak'ın ara pasında kaleci Boffin'den seken topu önünde bulan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Michalak'ın taç atışında ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın indirdiği topa bekletmeden vuran Çekiçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 46 Mpoku), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 84 Alper Uludağ), Rahmanovic (Dk. 80 Çekiçi), Bytyqi (Dk. 70 Michalak), Cikalleshi (Dk. 70 Ahmed Hassan)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Milosevic (Dk. 64 Ghacha), Güray Vural, Amilton (Dk. 52 Floranus), Doğukan Sinik (Dk. 83 Eren Albayrak), Mukairu (Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar)

Gol: Dk. 90+2 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Skubic, Dk. 28 Hadziahmetovic, Dk. 35 Soner Dikmen, Dk. 61 Serdar Gürler, Dk. 90+3 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 25 Amilton, Dk. 88 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)