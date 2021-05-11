Konyaspor 1 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında goller art arda geldi. Trabzonsporlu oyuncu Baker'in 64. dakikada attığı gol ile bordo mavililer 1-0 öne geçse de Konyaspor, 82. dakikada Hadziahmetovic'in golüyle beraberliği yakaladı.

Konyaspor - Trabzonspor maçı 1-1 berabere sona erdi.

Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri böylece deplasmanda yenilmezlik serisini korudu. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla ikinci yarıda büyük baskı kuran Konyaspor'un 3 golü iptal olurken Amir Hadziahmetovic'in golü bir puanı getirdi.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya Konyaspor oyuncu değişikliği ile başladı. Oyundan Adil Demirbağ çıktı yerine Jevtovic girdi

46.dakikada Konyaspor'da Shengelia sağ çaprazdan içeri girip sert vurdu kaleci Uğurcan topu güçlükle çıkardı

47.dakikada ceza sahası dışında Amir Hadziahmetovic vurdu şutu üstten auta gitti

50.dakikada ceza sahası dışından Sekidika sert vurdu kaleci Uğurcan müthiş uzandı ve topu çeldi, yan direğe de çarpan top dışarı gitti

54.dakika ceza sahası dışından bir kez daha Amir Hadziahmetovic vurdu, kaleci Uğurcan Çakır bunu da çıkardı

58.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Vitor Hugo iyi yükseldi kafayı vurdu kaleci Sehiç son anda çıkardı

64.dakikada Trabzonspor Baker'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu Lewis Baker kullandı, plase vuruşunda köşeden golü attı

69.dakikada Konyaspor'da Rahmanovic çıktı yerine Erdon Daci girdi

73.dakikada sol kanattan gelen ortaya kaleci Uğurcan çekti seken topu Jevtovic indirdi, Shengelia topu ağlara gönderdi ancak hakem öncesinde kaleciye faul yapıldığını tespit etti ve golü iptal etti

78.dakikada sol kanattan gelen ortayı Daci indirdi gelişine Sekidika vurdu ve şutu filelere gitti ancak öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi.

80.dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Edgar ile Erdon Daci arasında yaşanan pozisyona penaltı kararı veren Ali Şansalan, daha sonra pozisyonu VAR monitöründe inceledi ve penaltıyı iptal etti

82.dakikada Konyaspor Amir Hadziahmetovic'in golüyle durumu 1-1 yaptı

85.dakikada Kamil Ahmet'in ortasına Nwakaeme kafayı vurdu şutu direkten döndü

87.dakikada ceza sahası dışından Amir Hadziahmetovic sert vurdu şutu köşeden ağlara gitti ancak ofsayt pozisyonunda olan takım arkadaşı Uğurcan'ın görüş açısında yer aldığından ofsayt nedeniyle gol iptal oldu

Mücadele 1-1 berabere bitti