Ankaragücü Konyaspor maç sonucu | Ankaragücü Konyaspor maç özeti

Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Ankaragücü-Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ankaragücü-Konyaspor maçında, Aykut Kocaman'ın ekibine galibiyeti getiren golü 90+2'de Levan Shengelia attı.

Kritik galibiyetin ardından puanını 18'e yükselten Konyaspor, maç fazlasıyla 14. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti ise 12 maça çıkan Ankaragücü ise 12 puanla 17. sırada yer aldı.

ANKARAGÜCÜ-KONYASPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti.

57'nci dakikada sağ taraftan Cebrail'in ortasına, penaltı noktası üzerinde topa yükselen Faty'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69'uncu dakikada konuk ekip mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ, çizgiye indikten sonra içeri çevirdi. Ömer Ali’nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Korcan’ı geçen topa Pinto son anda ayak koydu.

90+2'nci dakikada Konyaspor golü buldu. Bajic’in pasıyla ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Shengelia’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan’ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.