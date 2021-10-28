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Konyaspor 2 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken heyecan da dozunu giderek artırıyor. Lig'in 11. haftasında Konyaspor'un son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede 2-1 galip oldu.

Konyaspor 2 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
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