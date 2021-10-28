Konyaspor 2 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk oldu.

İttifak Holding Konyaspor, Super Lig'in 11.haftasında evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 8 puan gerisine düştü.