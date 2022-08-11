Konyaspor 2 - 4 Vaduz | Maç sonucu, özeti

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Vaduz'u konuk etti. Temsilcimiz ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine 4-2 yenilerek turnuvadan elendi.

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Konyaspor 2 - 4 Vaduz | Maç sonucu, özeti

16. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında topu önünde bulan Calvo'nun vuruşunda Fasso'nun çıkardığı topu önünde bulan Rahmanovic meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye göndermek istedi. Bu oyuncunun şutunda Fasso topa elle müdahale etti. Hakem Guillermo Cuadra Fernandez penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Penaltı için topun başına geçen Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Paz'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Büchel topu güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Gajic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Gasser, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Konyaspor 2 - 4 Vaduz | Maç sonucu, özeti

31. dakikada Lihtenştayn temsilcisi öne geçti. Geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor'da Calvo'nun pasında Uğurcan Yazğılı topu Sutter'e kaptırdı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan ağlara gitti: 1-2.

44. dakikada Muric'in ortasında Muhammet Demir'in volesinde kaleci Büchel gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Tunahan Çiçek'in sert şutunda kaleci Sehic'ten dönen topu önünde bulan Sasere'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Cikalleshi'nin pasında Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinde bıraktığı topa bekletmeden vuran Hadziahmetovic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Bytyqi'nin ortasında Cikalleshi'nin kale arkası direk önünden dokunuşunda keleci Büchel gole izin vermedi.

Konyaspor 2 - 4 Vaduz | Maç sonucu, özeti

67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sasere'nin pasında Tunahan Çiçek topu ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Vaduz farkı 3'çıkardı. Rastoder'in pasında Gasser'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'e indirdi. Hadziahmetovic'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.

Karşılaşma, konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle bitti.

Konyaspor 2 - 4 Vaduz | Maç sonucu, özeti

Konyaspor - Vaduz maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Adil Demirbağ), Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 58 Soner Dikmen), Muric (Dk. 46 Michalak), Hadziahmetovic, Rahmanovic (Dk. 59 Cikalleshi), Bytyqi, Muhammet Demir

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice (Dk. 69 Hasler), Ulrich, Fosso (Dk. 56 Omerovic), Gajic (Dk. 84 Goelzer), Fehr, Tunahan Çiçek (Dk. 69 Traber), Sasere (Dk. 85 Rastoder), Sutter

Goller: Dk. 18 Guilherme (Penaltıdan), Dk. 90+4 Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor), Dk. 27, 88 Gasser, Dk. 31 Sutter, Dk. 67 Tunahan Çiçek (Vaduz)

Sarı kartlar: Dk. 39 Fosso, Dk. 90 Isik, Dk. 85 Sutter (Vaduz), Dk. 43 Cebrail Karayel (Arabam.com Konyaspor)

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