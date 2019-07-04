Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı’nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Konyaspor, oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yeniden anlaşma sağlanarak 2 yıl daha uzatıldığını bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen törende sözleşmesini uzatan oyuncu geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak gittiği Denizlispor'da tamamladı. 9 yıl aradan sonra Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan kadroda yer alarak istikrarlı performansıyla dikkat çeken defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı 32 maçta forma giyerek 2 de gol kaydetti.

Kaynak: İHA