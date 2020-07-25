Süper Lig'in son haftasında kritik maçlar devam ediyor. 34. hafta maçında Konyaspor- Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Konyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Alanyaspor maçı 25 Temmuz (bugün) 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Mustafa Sönmez üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Alanyaspor maçı 25 Temmuz (bugün) saat 21.00'da beIN CONNECT uygulamasından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Anicic, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Skubic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Efecan Karaca, Bakasetas, Siopis, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Cisse