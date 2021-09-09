Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam edecek. Bu kapsamda Konyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Konyaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

KONYASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Altay maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Altay karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.