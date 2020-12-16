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Konyaspor-Altınordu maçı CANLI İZLE LİNKİ

Konyaspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Konyaspor-Altınordu maçı CANLI İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Son maç gününde oynanacak olan Konyaspor-Altınordu maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig ekibi Konyaspor, kupanın 4. turunda Manisa Futbol Kulübünü 7-1'lik skorla elemişti. Altınordu ise Fethiyespor'u eleyerek bu noktaya geldi. Peki, Konyaspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım ve Ogün Kamacı olacak.

*Konyaspor-Altınordu maçı, aynı saatte başlayacak olan Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçı ile dönüşümlü olarak yayınlanacaktır. 

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HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Konyaspor-Altınordu maçı da A Spor'dan Perşembe günü saat 13.00'de izlenebilecek. 

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


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